Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında? Tamer Yiğit nereli? Tamer Yiğit filmleri nelerdir?
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tamer Yiğit kimdir? Tamer Yiğit hangi filmlerde oynadı? Tamer Yiğit nerelidir?
Sayısız filmleri ile akıllara kazınan usta oyuncu Tamer Yiğit yaşamını sinemaya adamıştır. Tamer Yiğit nerelidir? Tamer Yiğit kaç yaşında? Tamer Yiğit hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
TAMER YİĞİT KİMDİR?
Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır.İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yapyığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.
TAMER YİĞİT FİLMLERİ NELERDİR?
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Satıcı - 1999
Nilgün (2) - 1999
Nilgün - 1999
Kardeşler / Geschwister - 1997
Dünya Kadınla Güzel - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Acı Zafer - 1994
Mümin ile Kafir - 1992
Yuva - 1990
Gönül Dostları - 1987
Aşkın Kanunu - 1978
Ölüm Yarışı - 1978
Cemal - 1977
Hedefteki Adam - 1977
Kaçaklar - 1977
Yaşamak Güzel Şey - 1977
Zehirli Çiçek - 1977
Çifte Nikah - 1977
Son Tren - 1964
Ve Allah Gençleri Yarattı - 1964
Hayat Kavgası - 1964
Dağlar Bizimdir - 1964
Fedakar Öğretmen - 1964
Günahsız Katiller - 1964
Satılık Kızlar - 1964
Meyhaneci / Can Düşmanı - 1964
Çalınan Aşk - 1963
Bire On Vardı - 1963
Çapkın Kız - 1963
Sayın Bayan - 1963
Kendini Arayan Adam - 1963
Aşk Tomurcukları - 1963
Yakılacak Kitap 1963
Daima Kalbimdesin - 1962
Atlı Yiğit - 1961
TAMER YİĞİT NERELİDİR?
Başarılı oyuncu Tamer Yiğit, 1942 de Balıkesir'de dünyaya geldi. yoksul bir çocukluk geçirmiş. Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu olan Tamer Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. ilk filmi 1961 yılında çevrilen " Atlı Yiğit" dir.