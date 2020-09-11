Taladro Yürüyorum Dikenlerin Üstünde ft. Eylem sözleri | Taladro sözleri

TALADRO YÜRÜYORUM DİKENLERİN ÜSTÜNDE SÖZLERİ

Karanlık bir gece yol görünmüyor

Yürüyorum dikenlerin üstünde

Kara çalı bana aman vermiyor

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

İlacım sen ilacım zaman

Baksana ya zor geldim sana

Turuncu saçları mis

Düştüm, sen de el verdin bana

Üstümde karaca bulutlar

Bir güldü gezegen mavileşti

Çoğuldum senle sadeleştim

Ama senden çıkan bir mermi deşti beni

Yazları sıcak, sözleri kuru

İklimler aşka dönüyor hep

Sarı laleler ömrüne,

Sen de gönlümün tahtına yakışıyorsun tek

Susma, yoksa kalmaz ümit

Konu sensen, konumuz kilit

Cennet kolların üşüyorsa

Aşk, soğuk sabablara çay ve simit

Ölmüşem sana görmemişen

Ve en mutlu günüme gölge düşer

Bu yaz akşamları çiçek bahçesi

Eski yazlarım körpe diken

akdenizin en mavisi tenin

Dinle, bu şarkılar senin

40 derece güneşin altındayım

Ne farkeder bakışları serin

Güneş erken doğup şafak atmıyor

Gökteki bulutu söküp atmıyor

Ay karardı güneş ışık tutmuyor

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

İlacın benim ilacın zaman

Baksana ya zor geldin bana

Zeytin gözlerim hayalindi hani

Düştün ve el verdim sana

Bırakmam ateş olsa da elin

Patlasan üzerime lav olsa derin

Kavrulurum beni izler bir peri

Bırakmam yine de lal olsa dilim

Konuşamam asla

Aşka dahildi konuşamamakta

Bir adım mesafe uzanamasam da

Acı son yok bu koca masalda

Karanlık gece dikenlerin üstü

Dağ taşa güzelim, sen kime küstün?

Uzanıyor gerdana püskül

nazlı yar bir bahar gibi süslü

Ve hangimiz üzgün?

Buhrana bak bizi hangimiz üzdü?

Dağ gibi dik başım önünde

Ama efkarım felaketin üstü

Bir ağrı sabrına eş özlemim

Sıkar dişleri, şiir sözlerin

Sanma karanlık çağdayım

Zifiri yollara güneş gözlerin

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam

Üstünde yaralıyam

Üstünde

TALADRO KİMDİR?

1991 yılında Adana şehrinde doğan Taladro'nun gerçek adı Abdullah Evgi'dir. Rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladığını söyleyen Taladro, okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersin'e taşındı. 8 sene Mesin'de kalan Taladro ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da tamamlamıştır.

Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve içine iyice işlediğini hisseden ve rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.

Önceleri söz yazarak ilerlemeye çalışan ünlü rapçi daha sonra evinde yazdığı sözleri besteleyerek ilk kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Kendi başına yaptığı bu çalışmalar ile kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesi kazanan genç rapçi bu alanda kendisini geliştirmeye devam ederek ilerleyen dönemlerde kendi tarzındaki rapçilerle başarılı düetler yaparak sesini ve tarzını daha geniş kitlelere duyurarak albümler hazırlamaya başlamıştır. Kelebek isimli parçasıyla rap müzikseverlerin oldukça dikkatini çekmiş ve İskenderun'da bu parçaya amatör bir klip çekerek dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.

Yıldızı parlayan Taladro'nun en beğenilen parçaları arasında Deniz Kızı, Git Ona, Unutursun gibi 2012-2013 döneminde yaptığı parçalar dikkat çekiyor. Değerli sanatçı 2018 yılının başlarında 9 parçadan oluşan ve sevilen parçalarının devamı konumunda olan HÜLYA albümü ile sevenlerinin beğenisine çıkmıştır. Duygusal parçalara oldukça hakim olan rap müzik sanatçısı Taladro ülkenin 4 bir yanında konser ve organizasyonlar düzenleyerek hayranlarına parçalarını canlı dinleme imkanı sunmaktadır.

Biraz daha melankolik rap parçaları ile bilinen Taladro, şarkı sözlerinde herkese hitap edebilecek cümleleri de barındırır.

Taladro İspanyolca bir kelimedir, anlamı ise matkaptır.

TALADRO'NUN PİYASADA YER ALAN PARÇALARI

2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça

2014 – Mihrimah – 8 Parça

2015 – Son Dördün – 8 Parça

2015 – Dem – 4 Parça

2016 – Kandil – 4 Parça

2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça

2018 – Hülya – 9 Parça

TALADRO SÖZLERİ

İçim okyanus dibi

Bilirse gökkuşağına siyahın dengini sor

Güzelce gittin sahi ne güzel gittin

Aptallık bir kalbi yıllar boyu oyalamak

Sahilde bir ev gibiyim beni tanıdı deniz

Sana sunduklarımı getir git

Yitirdiğim her ne varsa yitir git

Gözümün nuruydun, gözümden öylesine düştün ki

Yolladığım tüm meleklerimi getir git..

İsmini kaç şiire sığdırsam beni dinlersin, kaç öykünün içinde sana yer versem yeniden biz olabiliriz?

Bir gün seni özleye özleye öleceğim ve sen bunu hiç bilmeyeceksin, işte en çok bunu bilmek ağır geliyor bana.

Sen öğrettin bana kıyılarda boğulmayı, sen unutturdun yüzmeyi

Ve en ağır uykuların çöktüğü bir gecede uykusuzluk akıyorken gözlerimden, hasretinden öpüyorum.

Birer cesediz. Balkondan dışarı baktığımda yürüyen cesetlerden başka şeyler göremiyorum artık.

Sanki kalbi yok gibiydi...

Ezber bozuyorum gözlerinin buğulu perdelerinde