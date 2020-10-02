Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri | Taladro Mahşer sözleri nelerdir?
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Taladro yeni şarkısını Irmak Arıcı ile yaptığı düetler piyasaya sürdü. Taladro kimdir? Taladro şarkıları nelerdir? Taladro sözleri... Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri | Taladro Mahşer sözleri nelerdir? Taladro ne demektir?
Rap dünyasında uzun yıllardır yer alan Taladro, yeni şarkısı olan Mahşer'i Irmak Arıcı düeti ile sundu. Taladro Irmak Arıcı Mahşer sözleri, Taladro Mahşer sözleri nelerdir?
TALADRO IRMAK ARICI MAHŞER SÖZLERİ
Her şeyi tam değil yarım dile,
Anlamı yok uyarımın bile
Bozuk geliyor aşk tadın dile
İlginç, yok bir mezarım bile
Işıklar sönük,
Kendime bakamıyor haldeyim
Sırtım aynaya dönük,
Bir kaldırım önü,
Üzerime basıyor banktayım ölü
Yaşlıyım hatta bunağımda
Kelimeler eziliyor dudağımda
Sanki ne borçluyum sana
Hak etmedim
Mutsuzum mutluluk durağında
Çift kişilik oda tek kişilik aşk
Uyanma diye hep sessiz olup,
Kaç gece bu kahrı gönlüme attım
Şimdi biraz sessiz olun
Uyumak basit unutmak zor
Dilerim aşk sana yolluk olur
Beni unutursan bunu bana da bir anlat
Belki karanlığa pusulam olur
Kırılıyor sabrın fay hattı
Sana ne yaşattım bunu yaşattın ?
Ve kır bahçelerine benzeyen evimin
Bu gece bir yerine yaş aktı
Daha bu yüzle tanışmadım
Her kare giz, sana akar kanım
Ben kimseye bu denli yakışmamışken
Bu sana yakışmadı
Dur, zararım kendime
Dokunamam asla biliyorsun
Kırgınım ne olur bilinmez ama
Gözümden yaş diye düşüyorsun
Senin olsun yarınlar
Bırak kalsın yanına
Mahşerde buluşur söyleşir aşk
Yaşıyorum uçurum kıyısında
Hasretimin dili olsa da konuşsa
Varsın ama yoksun
Belki bekleniyor ya da bekliyorsun
Pişmansın, belki saklanıyorsun
Olsun, yine de yoksun
Bu evin içi hep kış bitkileri
Bu sana son tepkilerim
Haydarpaşa garı eski biletleri
Yırt,
Bu gece kanlı bileklerim
Hangi sona sevinir aşık?
Her sona ayrı bir yük koyuyorsun
Acıları tüketince mi doyuyorsun,
Koşamıyorum çok yoruyorsun.
Ellerin kirli bir kibrit
Beni yakıyor kıyıyorsan bana
Bedenim değil ruhum dimdik
Ne verdin geri soruyorsun bana?
Sahte yüzlerin yansıması
Dünya dönüyorsa acınası
Coğrafyamın yüzü, kaçamadığım
Koskoca gezegenimde haritasın
Sen deprem sonrası artçım
Gündüz, gecem, inatçım
Sevgim, soframa aşçım
Bu gece gözlerim hayli sabahçı
Öl dedin ölmeyen acılara
Ama ölüyor ölmeyen acılar dahil
Ölmeyen acı da ölüyorsa
Ölmeden ölümümü gözledin ahir
Zorlar üzülmek üzeni
Bu yollar bitmeli güzelim
Avuçların içine dünya dökerim
Atlasım ol gel dünya güzeli
TALADRO KİMDİR?
1991 yılında Adana şehrinde doğan Taladro'nun gerçek adı Abdullah Evgi'dir. Rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladığını söyleyen Taladro, okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersin'e taşındı. 8 sene Mesin'de kalan Taladro ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da tamamlamıştır.
Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve içine iyice işlediğini hisseden ve rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.
Önceleri söz yazarak ilerlemeye çalışan ünlü rapçi daha sonra evinde yazdığı sözleri besteleyerek ilk kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Kendi başına yaptığı bu çalışmalar ile kısa süre içerisinde ciddi bir hayran kitlesi kazanan genç rapçi bu alanda kendisini geliştirmeye devam ederek ilerleyen dönemlerde kendi tarzındaki rapçilerle başarılı düetler yaparak sesini ve tarzını daha geniş kitlelere duyurarak albümler hazırlamaya başlamıştır. Kelebek isimli parçasıyla rap müzikseverlerin oldukça dikkatini çekmiş ve İskenderun'da bu parçaya amatör bir klip çekerek dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.
Yıldızı parlayan Taladro'nun en beğenilen parçaları arasında Deniz Kızı, Git Ona, Unutursun gibi 2012-2013 döneminde yaptığı parçalar dikkat çekiyor. Değerli sanatçı 2018 yılının başlarında 9 parçadan oluşan ve sevilen parçalarının devamı konumunda olan HÜLYA albümü ile sevenlerinin beğenisine çıkmıştır. Duygusal parçalara oldukça hakim olan rap müzik sanatçısı Taladro ülkenin 4 bir yanında konser ve organizasyonlar düzenleyerek hayranlarına parçalarını canlı dinleme imkanı sunmaktadır.
Biraz daha melankolik rap parçaları ile bilinen Taladro, şarkı sözlerinde herkese hitap edebilecek cümleleri de barındırır.
TALADRO NE DEMEK?
Taladro İspanyolca bir kelimedir, anlamı ise matkaptır.
TALADRO'NUN PİYASADA YER ALAN PARÇALARI
2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça
2014 – Mihrimah – 8 Parça
2015 – Son Dördün – 8 Parça
2015 – Dem – 4 Parça
2016 – Kandil – 4 Parça
2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça
2018 – Hülya – 9 Parça
TALADRO SÖZLERİ
- İçim okyanus dibi
- Bilirse gökkuşağına siyahın dengini sor
- Güzelce gittin sahi ne güzel gittin
- Aptallık bir kalbi yıllar boyu oyalamak
- Sahilde bir ev gibiyim beni tanıdı deniz
- Sana sunduklarımı getir git
Yitirdiğim her ne varsa yitir git
Gözümün nuruydun, gözümden öylesine düştün ki
Yolladığım tüm meleklerimi getir git..
- İsmini kaç şiire sığdırsam beni dinlersin, kaç öykünün içinde sana yer versem yeniden biz olabiliriz?
- Bir gün seni özleye özleye öleceğim ve sen bunu hiç bilmeyeceksin, işte en çok bunu bilmek ağır geliyor bana.
- Sen öğrettin bana kıyılarda boğulmayı, sen unutturdun yüzmeyi
- Ve en ağır uykuların çöktüğü bir gecede uykusuzluk akıyorken gözlerimden, hasretinden öpüyorum.
- Birer cesediz. Balkondan dışarı baktığımda yürüyen cesetlerden başka şeyler göremiyorum artık.
- Sanki kalbi yok gibiydi...
- Ezber bozuyorum gözlerinin buğulu perdelerinde