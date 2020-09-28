Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi

Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı. Daha sonra ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

ÜZERİ POŞETLE ÖRTÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi. Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.