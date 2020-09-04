Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Taksim'de yağmur etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.
04.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:49
Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yer yer kuvvetli yağış hakim oldu.
Taksim'de yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için koşuşturarak saçak altlarına ve duraklara sığındı.
Hazırlıklı gelen kimi vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti.