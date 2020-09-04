Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yer yer kuvvetli yağış hakim oldu.

Taksim'de yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için koşuşturarak saçak altlarına ve duraklara sığındı.

Hazırlıklı gelen kimi vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti.