Taksim'de motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için toplandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan çatışma devam ederken Türkiye'de bir çok vatandaş Azerbaycan'a destek mesajları veriyor. Dün de bir grup vatandaş Azerbaycan'a destek için Taksim Meydanı'nda toplandı.

BAYRAKLI MESAJ

Meydanda bir araya gelen motosikletli grup taşıdıkları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla destek mesajı verdi. Motosikletleriyle konvoy oluşturan grup kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.