Taksim'de motosikletli bir grup Azerbaycan'a destek için toplandı
01.10.2020 23:42 | Güncelleme: 02.10.2020 08:43
Motosikletli bir grup, Taksim Meydanı'nda Azerbaycan'a destek için bir araya geldi. Azerbaycan ve Türk bayrağı taşıyan grup motosikletlerle konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çıkan çatışma devam ederken Türkiye'de bir çok vatandaş Azerbaycan'a destek mesajları veriyor. Dün de bir grup vatandaş Azerbaycan'a destek için Taksim Meydanı'nda toplandı.
BAYRAKLI MESAJ
Meydanda bir araya gelen motosikletli grup taşıdıkları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla destek mesajı verdi. Motosikletleriyle konvoy oluşturan grup kornalar eşliğinde Taksim'den ayrıldı.