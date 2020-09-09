Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan pes dedirten sözler: Param var cezayı öderim

İstanbul'da polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kurallara uymayan birçok vatandaşa 900'er lira cezası kesti. Bir vatandaşın "Param var cezayı öderim" demesi tepki çekti.

POLİSTEN UYARILAR GELDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesini çenesine ve koluna takanları uyardı. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşları uyardı. Uyarılara uymayan vatandaşlara, çevirip 900'er lira para cezası kesildi. Bir vatandaşın ceza kesildikten sonra, "Param var cezayı öderim" demesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.