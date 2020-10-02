Taksim'de hareketli anlar! Gözaltına alınan çarşaflı şüpheli şahıs erkek çıktı

İstanbul'da Taksim'e doğru 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekipleri şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı.

ÇARŞAFIN ALTINDAN ERKEK ÇIKTI

Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü; ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı. Çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.