Para vermeyeni bıçaklamışlardı! Değnekçi kabusu yine hortladı: Saati 15 TL
Taksim'de geçtiğimiz aylarda park parası yüzünden kavga ettikleri kişiyi bıçaklayarak yaralayan değnekçiler yine ortaya çıktı. Bir saatlik park için 15 TL isteyen şahıslar, cadde üzerinde yavaşlayan her aracın yanına yaklaşarak para koparmanın peşinde.
Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.
SAATİ 15 TL
Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası istedi.
YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.