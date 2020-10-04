Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen cumartesi bir taksi durağı önünde çıkan silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü, dört kişi de yaralandı. Zanlılardan Zeytin A. da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin burada kadınlar için verilen pembe renkli nüfus cüzdanı kullandığı ortaya çıktı.

48 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRMEMİŞ

Doğduğunda ismi Zeytin olduğu için 'pembe' kimlik çıkartıldığı öğrenilen zanlının 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi. Askerliğini yapmayan Zeytin A'nın iki çocuğu bulunduğu, çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu ortayı çıktı. Adliyeye sevk edilen Zeytin A. ile üç şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.