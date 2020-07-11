Takla atan zırhlı araçtan çevreye saçılan altınlar dedektörle aranıyor
ÇORUM'da, altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇORUM'da, altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, zırhlı araçtan çevreye saçılan altınların bulunması için dedektör yardımıyla arama başlatıldı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye altınlar saçıldı.
Kazanın olduğu bölgede bağ evi bulunan Nacmi Kurt (72) "Ben Sungurlu ilçe merkezinde oturuyorum. Bağ evimin hemen karşısına içi altın dolu bir aracın uçtuğu söylendi. Çok şaşırdım. Şu an ona bakmaya geldim" dedi.