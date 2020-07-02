Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

Barcelona'da son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra futbolcular arasında yaşanan huzursuzluğa bir yenisi daha eklendi. Teknik direktör Quique Setien ile Lionel Messi arasındaki tartışmanın ardından yeni krizin ana odağı Antoine Griezmann oldu.

Barcelona, yıldız futbolcusunu yapacağı bir takasla yollamak isterken Antoine Griezmann'ın bunu istemediği ve Barcelona'da kalmayı planladığı yazıldı.

İLK 11'E DÖNMENİN PEŞİNDE

Quique Setien'in sisteminde kendine yer bulamayan Griezmann, son 4 maçta 3 kez yedek kulübesinde oturdu. Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde de duraklama dakikalarında oyuna girdi. Tüm bunların ardından Griezmann'ın takımda kalıp ilk 11'e geri dönmek istediği öğrenildi.

MENAJERİ VE KULÜP GÖRÜŞECEK

Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajerliğini yapan kız kardeşi, gelecek hafta Barcelona şehrine giderek kulüple görüşecek. Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre yıldız futbolcunun babası ve erkek kardeşi Barcelona'nın tutumundan dolayı şikayetçi.

MARTINEZ'E KARŞILIK GRIEZMANN

İtalyan basını ise Barcelona'nın Luis Suarez'in yerine koymak istediği Interli Lautaro Martinez transferinde Antoine Griezmann'ı takasta kullanmak istediğini belirtti. Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in son haftalarda forma şansı vermediği Griezmann hakkında "Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor" dediği de iddia edildi.