HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

Arka arkaya yaşanan puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışında Real Madrid'in arkasına düşen Barcelona'da bir karışıklık daha çıktı. Lionel Messi'nin teknik ekiple tartışmasının ardından takımda düşünülmeyen Fransız yıldız Antoine Griezmann da takas olmak istemiyor.

02.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:04

Barcelona'da son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra futbolcular arasında yaşanan huzursuzluğa bir yenisi daha eklendi. Teknik direktör Quique Setien ile Lionel Messi arasındaki tartışmanın ardından yeni krizin ana odağı Antoine Griezmann oldu.

Barcelona, yıldız futbolcusunu yapacağı bir takasla yollamak isterken Antoine Griezmann'ın bunu istemediği ve Barcelona'da kalmayı planladığı yazıldı.

İLK 11'E DÖNMENİN PEŞİNDE

Quique Setien'in sisteminde kendine yer bulamayan Griezmann, son 4 maçta 3 kez yedek kulübesinde oturdu. Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde de duraklama dakikalarında oyuna girdi. Tüm bunların ardından Griezmann'ın takımda kalıp ilk 11'e geri dönmek istediği öğrenildi.

MENAJERİ VE KULÜP GÖRÜŞECEK

Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajerliğini yapan kız kardeşi, gelecek hafta Barcelona şehrine giderek kulüple görüşecek. Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre yıldız futbolcunun babası ve erkek kardeşi Barcelona'nın tutumundan dolayı şikayetçi.

MARTINEZ'E KARŞILIK GRIEZMANN

İtalyan basını ise Barcelona'nın Luis Suarez'in yerine koymak istediği Interli Lautaro Martinez transferinde Antoine Griezmann'ı takasta kullanmak istediğini belirtti. Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in son haftalarda forma şansı vermediği Griezmann hakkında "Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor" dediği de iddia edildi.

Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak Spor
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Spor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi Spor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Spor
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Spor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Spor
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Özgür Özel Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ebru Şallı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 12:04:55. #1.15#
title