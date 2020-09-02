Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, 13 Eylül'de Meis Adası'nı ziyaret edecek. Sakellaropoulou'nun yapacağı ziyaret tarihinin, adanın kurtuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiği belirtildi.

02.09.2020 18:08 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:43

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Meis Adası'nın kurtuluşunun 77. yıldönümü olan 13 Eylül tarihinde adayı ziyaret edecek.

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Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) diyalog çağrılarına uymayarak Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Yunan Ekathimerini'nin geçtiği habere göre; Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nı ziyaret edecek. Ekathimerini, Sakellaropoulou'nun Meis'e yapacağı ziyaretin tarihinin, adanın kurutuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiğini aktardı.

TRT WORLD ADA'DAKİ ASKERİ FAALİYETLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan TRT World, Meis Adası'nın karşısında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesine kurduğu özel kameralarla, Yunan Ordusu'nun adadaki askeri faaliyetlerini kayıt altına aldı.