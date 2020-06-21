DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, Şakalaşırken oldu dedi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, DJ'lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

ARKADAŞINI SİLAHLA YARALADI, GÖZALTINA ALINDI

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

"ŞAKALAŞIRKEN OLDU"

Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat'ın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.