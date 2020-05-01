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Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı kulüple görüşmelere başladı.

01.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:24

Yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden sevindirici haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı kulüple temasa geçti.

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Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al-Nasr Riyad kulübü, Maicon Pereira'dan memnun olduğunu ve takımda kalacağını açıkladı.

AYRILIK AN MESELESİ

Haberde, Maicon'un menajerinin Al-Nasr Riyad kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızı kulüpten ayrılmasının an meselesi olduğu belirtildi.