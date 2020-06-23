Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı

Milyonlarca Müslüman, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidemeyecek. Suudi Arabistan ise bu kararı alırken "İslam hukukundaki canın korunması kaidesi"nin temel alındığı açıklandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

"CANIN KORUNMASI KAİDESİ..."

Hacı adaylarını koruyacak tedbirler almaya özen gösterdiklerinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dünyada 180'den fazla ülkede görülen salgının devam ediyor olması, toplu ve kalabalık ortamlarda enfeksiyonun bulaşma oranının yükselme ihtimali, dünya ülkelerinde enfeksiyon oranlarındaki artış ışığında, 2020 yılı hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılması ve yurt dışından hacı kabul edilmemesine karar verildi. Bu karar, İslam hukukundaki canın korunması kaidesi gereğince, hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemlerin alınabilmesi ve sosyal mesafenin korunabilmesi için alındı."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.