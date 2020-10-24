Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Gülgün Parmaklı, süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Parmaklı'yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı'yı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.