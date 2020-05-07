İzleyicileri her akşam ekrana bağlayan Survivor 2020 dün akşam yayınlanan bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı? İşte 6 Mayıs Çarşamba survvor'da yaşananlar!

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda Ersin ve Yasin finalde karşı karşıya geldi. Sembol oyununun kazananı Ersin oldu.

Sembol oyunu kadınlar finalinde Nisa ve Aycan karşı karşıya geldi. Final oyunun sembolu kazanan isim Nisa kazandı.

İki sembolde gönüllüler takımı tarafından alındığı için bayrak yarışı yapılmadı. Dağ evi ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da Anneler Günü'nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için ödül oyunu oynadılar. Kıyasıya süren oyun 5'te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi.

Ödül oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler: 5

Ünlüler: 4