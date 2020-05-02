Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların ve sınırların kapatılmasıyla birlikte, çekimleri Dominik'te süren Survivor 2020'de elenen yarışmacılar da haftalardır Türkiye'ye dönemedi. Dün TV8'nin canlı yayınına bağlanan yarışmacılardan Meryem, ülkeye ne zaman döneceklerini açıkladı.

"UÇAĞIMIZ 10-15 MAYIS ARASI GÖRÜNÜYOR"

Survivor'dan elenen Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Meryem Kasap, ülkeye dönemedikleri için bir süredir Acun Medya'nın ayarladığı otelde kalıyor. Sakatlığından dolayı Gönüllüler takımından elenen Meryem, dün Survivor Panorama'nın canlı yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Bizim uçağımız 10-15 Mayıs arası olarak görünüyor. Ancak kesin değil. Biz burada çok eğleniyoruz. Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye'ye dönmek istiyorum."

"BENCE ARDAHAN BİZİM UÇAĞA YETİŞİR"

Meryem öte yandan yarışma hakkında dikkat çeken bir çıkışta da bulundu. Bundan sonra elenecek kişinin Ardahan olduğunu iddia eden Meryem, "Bence Ardahan da bizim uçağa yetişir" dedi. Meryem'in bu açıklamayı ne amaçlı yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ACUN ILICALI, GÜVENLİ BÖLGE HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde TV8'deki programa bağlanarak, "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.