Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde ayak tenisi mücadelesi için büyük heyecan yaşandı.

Yarışmacılardan Sercan Yıldırım, iki takım arkadaşıyla birlikte programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımını 3-1 mağlup ederek ödül kazandı.

KAZANANLARIN ÖDÜLÜ TON BALIĞI OLDU

Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

Yarışmacılara karşı yaptığı maçlarda genelde kazanan ancak bu kez net bir mağlubiyet alan Acun Ilıcalı, maç sonrasında sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.