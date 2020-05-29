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Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yeni bölümde ayak tenisi maçı büyük heyecan sahne oldu. Karşılaşmaya ise bir dönem Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen Sercan Yıldırım oldu.

29.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:20

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde ayak tenisi mücadelesi için büyük heyecan yaşandı.

Yarışmacılardan Sercan Yıldırım, iki takım arkadaşıyla birlikte programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımını 3-1 mağlup ederek ödül kazandı.

Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler

KAZANANLARIN ÖDÜLÜ TON BALIĞI OLDU

Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler

Yarışmacılara karşı yaptığı maçlarda genelde kazanan ancak bu kez net bir mağlubiyet alan Acun Ilıcalı, maç sonrasında sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
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