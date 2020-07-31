Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor

2019-2020 sezonunu şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep ALGSPOR, Survivor'da da yarışan milli futbolcu Aycan Yanaç'ın transferi için harekete geçti.

Gaziantep ekibi ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Aycan Yanaç'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan'a yetki verildi. Aycan transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu ve bu transferi istedikleri gözlendi.