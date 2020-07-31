Survivor Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor'a transfer oluyor 2019-2020 sezonunda ligi zirvede tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Survivor'da da yarışan Yanaç, transfer gerçekleşirse Devler Ligi'nde forma giyecek.

2019-2020 sezonunu şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç'ın transferi için harekete geçti.

Gaziantep ALGSPOR ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Aycan Yanaç'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan'a yetki verildi. Aycan transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu ve bu transferi istedikleri gözlendi.

Kaynak: Hürriyet