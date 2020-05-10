Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bu sezon Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ve ilk haftalarda adaya veda eden Makbule Karabudak'ın teni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ELENDİKTEN SONRA HASTALARIN YARDIMINA KOŞTU

Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI KONSEYDE MAKBULE'Yİ Mİ AÇIKLAYACAK

Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi. Ilıcalı'nın "Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim" sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.

Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce "Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

"EVDE KALIN, GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.

Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.