Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı

MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonuyla 17 Temmuz Cuma akşamı TV8'de ekrana gelmeye başladı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef'in kadrosuna Survivor'la tanınan Ceyhun Uzun da dahil oldu.

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun, yarışmaya erken veda etmişti. Ceyhun Uzun şimdi de Acun Medya'nın diğer prodüksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

MasterChef stüdyosundan çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ceyhun Uzun, "Survivor Türkiye'nin sonuna geldik, artık yeni görevler başladı" notunu yazdı.

KIZINI KANSERDEN KAYBETTİ

İngiltere'de polis memuru olan ve maraton koşucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlattığı hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti.