Sürüye saldıran kurtlar 5 keçiyi parçaladı, 4'ünü de götürdü

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, keçi sürüsüne saldıran kurtlar 5 keçiyi parçalarken, 4'ünü de alarak kaçtı.

Olay, Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyani Antik Kenti'nin eteklerinde meydana geldi. Yunus Kolak'a (42) ait keçi sürüsü, antik kentin yakınındaki makilik ve çalılık alanda otlarken dün akşama doğru kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Köpeklerin havlaması ile durum gören Yunus Kolak bağırmaya başladı. Kurtlar 5 keçiyi parçalarken, 4 keçiyi de alarak kaçtı.400'e yakın keçisi olan 4 çocuk babası Yunus Kolak, "Bir anda bir gürültü koptu. Köpekler havlamaya başladı. Ben bağırdım. Sürü dört bir yana savruldu. İki kurdu gördüm. Ama daha fazlaydı. Bir anda 9 keçiyi yok ettiler. Son 4 aydır toplam 60'a yakın keçimi kurtlar parçaladı. Benim geçim kaynağım, her şeyim bu keçi sürüsü. Ama son 4 ayda 60'a yakın keçim ne olacak? Devletimiz bu soruna bir çare bulmalı. Bu dağlarda artık kurt sürüleri geziyor. Doğal yaşamsa benim zararım karşılanmalı. Hayvancılıkla uğraşan tüm bölgedeki çobanlar aynı sorunla karşı karşıyayız" dedi.