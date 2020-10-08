Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen İlyas Arık, dini nikahlı eşlerinden biri olan Mirvet N.'ye işkence uyguladı. 40 gün önce doğum yaptığı belirlenen kadını evinde kurduğu işkence odasına kilitleyen Arık, kadını zincire bağlayarak kerpetenle tırnaklarını sökmüştü.

Kadının çığlık seslerini duyan komşuları olayı polislere bildirirken, polis ekipleri Mirvet N.'yi, çatıda kurulu barakada zincire bağlı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz kadını Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldı.

İŞKENCECİ KOCA YAPTIKLARI İTİRAF ETTİ

Dini nikahlı karısını 5 gün boyunca eve kilitleyip işkence eden ve emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden İlyas Arık, sevk edildiği adliyede eşinin kendisini terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdiğini söyleyerek işkence yaptığını itiraf etti.

Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, gördüğü işkence sonucu vücudunun büyük bölümünde yara ve ezikler oluşan Mirvet N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mirvet N.'ye tedavisinin ardından psikolojik destek verileceği ifade edildi. Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri Mirvet N.'yi hastanede ziyaret edip, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

TEDAVİSİNDEN SONRA PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK

Gördüğü işkence sonucu vücudunun büyük bölümünde yara ve ezikler oluşan Mirvet N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mirvet N.'ye tedavisinin ardından psikolojik destek verileceği de ifade edildi. Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri Mirvet N.'yi hastanede ziyaret edip, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

EVLİLİĞİ BOYUNCA ŞİDDET GÖRMÜŞ

Suriye'den 9 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelip Şanlıurfa'ya yerleşen Mirvet N.'nin, İlyas Arık ile 2,5 yıl önce dini nikahla evlendiği belirlendi. Genç kadının evliliği süresince defalarca eşinin işkencesine maruz kaldığı ve bu süreçte de kentte bulunan kadın konukevine sığındığı ortaya çıktı. Mirvet N.'nin birkaç kez kendi isteğiyle kadın konukevinden ayrılıp yanına gittiği İlyas Arık'ın her defasında şiddet uyguladığı kaydedildi.

"40 GÜNLÜK BEBEĞİMİZİ BANA VERMEDİ"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Mirvet N.'nin en son yaklaşık 2 ay önce, doğum yapacağı ve bu nedenle eşinin yanında olmak istediğini belirterek konukevinden ayrılma talebinde bulunduğu belirtildi. Mirvet N.'nin hastanede tercüman aracılığıyla kendisiyle görüşen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine, "İlyas, doğumdan sonra birkaç gündür bana işkence yapmaya başladı. Bu sırada 40 günlük bebeğimizi de bana vermedi. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra tekrar kadın konukevine gitmek istiyorum" dediği ifade edildi.

Polis ekipleri tarafından bulunan 40 günlük kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından Mirvet N.'nin de bebeğiyle birlikte korumaya alınacağı ve bu süreçte düzenli takiplerinin yapılmasına devam edileceği bildirdi.