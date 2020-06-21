Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda patlama

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

21.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:17

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı

Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

(İHA)