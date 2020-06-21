Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda patlama
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.
21.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:17
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.
Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
(İHA)