Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibinin gündeminde sürpriz bir isim var. Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu lacivertli ekip kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

FENERBAHÇE VISCA'YI İSTEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

FENERBAHÇE'DE 15 GOL ATTI

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Adem Llajic ile de takas haberiyle anılan Ozan, çubuklu formayı 132 kez giyen Ozan, 15 gol atıp 14 asistle oynadı.

(Habertürk)