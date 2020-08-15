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Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı

Süper Lig'de 2019/20 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmenin peşinde olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgileniyor. Turuncu lacivertlilerin kısa sürede resmi teklifi yapacağı bildirilirken Fenerbahçe'nin Ozan'a karşılık Edin Visca'yı isteyeceği iddia edildi.

15.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:12

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibinin gündeminde sürpriz bir isim var. Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu lacivertli ekip kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

FENERBAHÇE VISCA'YI İSTEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

FENERBAHÇE'DE 15 GOL ATTI

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Adem Llajic ile de takas haberiyle anılan Ozan, çubuklu formayı 132 kez giyen Ozan, 15 gol atıp 14 asistle oynadı.

(Habertürk)

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Haber Yorumları (4)
KAPAK: bastır başkan, Visca yı al. Sol açığada golcü birini bul Türkiye tamam.
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S.S: CEM YILMAZ ın gösterisinde gülmüştüm bide bu haberi okuyunca.
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.......: fenerbahçe bence rüya görmüş . . üstüne para verse alamaz. gerçi para verme şansı yokta.
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