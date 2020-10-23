  

Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

23.10.2020 16:13 | Güncelleme: 23.10.2020 16:35

Süper Lig'de de görev yapan Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı. Geçen hafta da 2 hakem korona olduğu ortaya çıkmıştı.

Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

İKİ HAKEM KORONA OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin virüse yakalandığını duyurmuştu.