Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı
23.10.2020 16:13 | Güncelleme: 23.10.2020 16:35
Süper Lig'de de görev yapan Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı. Geçen hafta da 2 hakem korona olduğu ortaya çıkmıştı.
Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.
İKİ HAKEM KORONA OLMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin virüse yakalandığını duyurmuştu.