Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı
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Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

23.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:28

Süper Lig'de de görev yapan Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı. Geçen hafta da 2 hakem korona olduğu ortaya çıkmıştı.

Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

İKİ HAKEM KORONA OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan rutin koronavirüs testi sonrasında iki hakemin virüse yakalandığını duyurmuştu.

Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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