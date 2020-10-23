Süper Lig hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de de görev yapan Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı. Geçen hafta da 2 hakem korona olduğu ortaya çıkmıştı.