Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçlarında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle:
11 Temmuz Cumartesi 21: 00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
12 Temmuz Pazar 18: 30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
21: 00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
21: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)
13 Temmuz Pazartesi18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)
18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)
21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)