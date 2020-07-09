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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

09.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:00

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçlarında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle:

11 Temmuz Cumartesi 21: 00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

12 Temmuz Pazar 18: 30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

21: 00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)

21: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)

13 Temmuz Pazartesi18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)

18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)

21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Kaynak: DHA

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