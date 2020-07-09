Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'in 32. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçlarında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle: 11 Temmuz Cumartesi 21: 00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan) 12 Temmuz Pazar 18: 30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan) 21: 00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen) 21: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya) 13 Temmuz Pazartesi18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler) 18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler) 21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu) 21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) 21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus) Kaynak: DHA