Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, skandal bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılıların 2000 yılında Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa Finali'nden bir kesit paylaşan Brezilyalı golcünün, Emre Belözoğlu'na çarpı işareti koyması gözlerden kaçmadı. Paylaşımı büyük ses getiren Jardel'in neden böyle bir harekette bulunduğu merak konusu.

MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI

Mario Jardel, 2000 yılında oynanan ve Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yenip kupaya uzandığı maçta 2 golle yıldızlaşmıştı.