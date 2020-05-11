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Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel, 2000 yılındaki Süper Kupa Finali paylaşımında Emre Belözoğlu'nun görüntüsüne çarpı atması dikkat çekti.

Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
11.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:24

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, skandal bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılıların 2000 yılında Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa Finali'nden bir kesit paylaşan Brezilyalı golcünün, Emre Belözoğlu'na çarpı işareti koyması gözlerden kaçmadı. Paylaşımı büyük ses getiren Jardel'in neden böyle bir harekette bulunduğu merak konusu.

MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI

Mario Jardel, 2000 yılında oynanan ve Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yenip kupaya uzandığı maçta 2 golle yıldızlaşmıştı.

Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Haber Yorumları (1)
KADIKÖY: Sen kimsin lan. Türk futbolunun kralına çarpı atıyorsun. Seni bi çarparın bi de duvar çarpar armut
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