Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Habertürk ekranlarında yayınlanan Manşet ve Nedir Ne Değildir gibi programların sunuculuğunu üstlenen Mehmet Akif Ersoy da koronavirüse yakalandı. Haberin ardından kanalda bir koronavirüs paniği yaşandı.

"ATEŞ, EKLEM AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE HALSİZLİK"

Kötü haberi Twitter hesabından veren sunucu, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle" dedi.