Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

Yıldızoğlu, oyunculuğun yanı sıra şarkılar da seslendirdi. Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocuğu bulunuyor. 2000 yılında sinemaya ara vererek Avustralya'ya yerleşmişti. Yeniden Türkiye'de setlere dönen Suna Yıldızoğlu hayatı haberimizde.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Sonja Eady adıyla 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır.

2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılan Yıldızoğlu, 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Çukur - 2020-

Söz - 2018

46 Yok Olan - 2016

Yerden Yüksek

Elif - 2008

Eşref Saati - 2007

Eskici Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Yalan - 1997

Sara ile Musa - 1996

Sevda Kondu - 1996

Sokaktaki Adam - 1995

Sevgili Ortak - 1993

Bizim Takım - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Yaralı Can - 1987

Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985

Şaşkın Gelin - 1984

Ömrümün Tek Gecesi - 1984

Kürtaj - 1981

Uyanık Aptallar - 1981

Kurban Olduğum - 1980

Kul Sevdası - 1980

Akıllı Deliler - 1980

Gol Kralı - 1980

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Aşk Ve Adalet - 1978

Seven Unutmaz - 1978

Petrol Kralları - 1978

Güneşli Bataklık - 1977

Bir Adam Yaratmak - 1977

Garip - 1977

Şıpsevdi - 1977

Bir Yürek Satıldı - 1977

Kan - 1977

Yıkılmayan Adam - 1977

ŞARKILARI

Do You Think I'm Sexy / I'm Gonna Dance (1981)

Son Olsun / Sonsuz Aşk (Çetin Alp ile) (1981)

Türküler Türkülerimiz / Avrasya (1991)

46 Yok Olan (2016)