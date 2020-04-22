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Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvayın halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

22.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:44

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. Freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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ŞOFÖR VE VATMAN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan vahim kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tramvayın raydan çıkıp otobüse çarptığı anlar yer aldı.