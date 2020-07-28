Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı

İstanbul Sultangazi'de yarıştığı öne sürülen iki araçtan biri kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Genç sürücü, takla atan araçtan dışarı fırlarken saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki araç cadde üzerinde yarıştığı esnada sürücülerden Fatih C. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks araç kaldırıma çıktıktan sonra bir otobüs durağının tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken Fatih C. aracın içinden dışarı fırladı. Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. Kazadan saniyeler önce otobüsten inerek caddenin karşısına geçmeye çalışan kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Fatih C.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih C.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı caddeyi bir süreliğine trafiğe kapattı. Polis, itfaiye ve vatandaşlar el birliğiyle takla atan aracı döndürmeyi başardı. Trafik çekicisinin aracı götürmesiyle trafik normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler cadde üzerinde hızla gelen araç kaldırımı aşarak otobüs durağının tabelasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken sürücüsü içinden fırlıyor. Kazadan saniyeler önce otobüsten inen bir kadın ise yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yarıştığı iddia edilen diğer aracın sürücüsü de aracından inerek yaralının yanına gidiyor. Daha sonra kendi aracına binip olay yerinden uzaklaşıyor.

"KENDİSİ KAPIDAN UÇMASAYDI O ARABADAN SAĞ ÇIKAMAZDI"

Olay anını anlatan cadde esnafı Semih Bal, "Karşı taraftan iki araç yarışarak geliyordu. İçlerinden bir tanesi kontrolünü kaybetti. İlk önce kaldırımlara çarparak karşıdaki çimlik alana tırmandı. Takla atarken içinden çocuğun biri uçtu. Kendisi kapıdan uçmasaydı o arabadan sağ çıkamazdı. En az 4-5 takla attı. Olay yarışmanın, süratli olmanın verdiği bir olay. Diğer araçla beraber yarışıyorlardı. Bu tarz bir şey olunca kaçtılar. Daha sonra geldiler" dedi.