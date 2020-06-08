Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, gözaltına alındı. Müyesser Yıldız'ın evinde polislerin arama yaptığı belirtildi.

Müyesser Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülüyor.

SOYLU İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Müyesser Yıldız, yakın zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çıkan bir tartışmada ters düşmüştü. Müyesser Yıldız, kişisel Facebook hesabından Bakan Süleyman Soylu hakkında bir paylaşımda bulunmuş ve "Anlaşılan o ki Bakan Soylu'nun söylediği gibi Çemçe grubu tamamen yok edilmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu da bu sözlere cevaben "Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün" şeklinde yanıt vermişti.

MÜYESSER YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Kars'ta Şehidimiz Var!.. Bakan Soylu Ne Demişti?..Ay başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:"Kahraman Jandarma'mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…"Bugün, biraz önce Kars'tan acı haber geldi, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit düştüğü, 2 askerimizin yaralandığı açıklandı.Haberlerdeki şu ayrıntıya dikkat:"Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi."Anlaşılan o ki, Bakan Soylu'nun söylediği gibi, "Çemçe grubu" tamamen yok edilmemiş.Çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen askerimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin mekanı cennet olsun.