Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu

Serinlemek için sulama göletine giren Fatih Kırık (16) ve Hüseyin Gazi Kökçü (16) akıntıya kapılarak boğuldu. Cenazelerin AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldığı sırada çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyünde meydana gelen faciada 3 arkadaş köye yakın bir noktada bulunan yapay sulama göletine girdi. Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırik girdikleri sudan çıkamadı. Sudan çıkmayı başaran E.K. batan arkadaşlarını bulamayınca köye dönerek yardım istedi.

ÇOCUKLARIN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine giden köylülerin de arama çalışmaları yetersiz kaldı. Olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından Hüseyin Gazi Kökçü (16) ve Fatih Kırik'ın cansız bedenleri sudan çıkartıldı. Olay yerine akın eden çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.