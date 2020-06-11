Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD'de ölümcül salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasının sonuçlarına göre, Kovid-19'un ölüm oranı sanılandan dört kat daha düşük olabilir.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 0,25 OLARAK HESAPLANDI

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, yeni tip koronavirüsün ülkelerdeki ölüm oranını analiz etti. Buna göre koronavirüsün ölüm oranı ülke nüfuslarının özelliklerine göre değişiklik gösterse de dünya ortalaması yüzde 0,25 olarak hesaplandı. Yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı.

ÖLÜM ORANI DAHA ÖNCE YÜZDE 1 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Imperial College of London ve Oxford ünversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada koronavirüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı. Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor; buna gerçek ölüm oranı ülkeler arasında yüzde 0,02'den yüzde 0,86'ya kadar değişiyor.

ANTİKOR TESTLERİ İLE ENFEKSİYON-ÖLÜM ORANI BELİRLENDİ

Çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan Dr. John Ioannadis tarafından yönetildi. Ioannadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon-ölüm oranını belirlemek için kullandı. Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğu ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Brezilya'nın bir eyaletinde hastaların yüzde 0,1'inin antikorlara sahip olduğu New York'un Brooklyn ilçesinde ise bunun yüzde 47'ye kadar çıktığı belirtildi.

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI JAPONYA'DA, EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI İTALYA'DA

Çalışmada, en düşük ölüm oranı yüzde 0,02 ile Japonya'nın Kobe kentinde kaydedildi. (Tahmini 41 bin vaka içinde 10 ölüm) En yüksek ölüm oranını ise 0, 86 ile İtalya'nın Milano kenti sahip. (Tahmini 170 bin vaka içinde bin 459 ölüm).