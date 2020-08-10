Staj yaptığı gemi haczedilince Beyrut'ta mahsur kalan öğrenci Türkiye'ye getirildi

Staj yaptığı geminin haczedilmesi nedeniyle Beyrut Limanı'nda mahsur kalan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ceyda Selvi, Türk makamlarının devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Asyaport Liman İşletmesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencisi Selvi, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Tekirdağ Asyaport Limanı'na geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selvi, 12 Mayıs'ta Beyrut Limanı'na yanaşmaları sonrası geminin alıkonulduğunu ve idarecilerinin tutuklandığını ifade etti.

Kendisinin mahsur kaldığını ve Türk yetkililerin girişimiyle daha sonra başka bir gemiye geçtiğini anlatan Selvi, şunları kaydetti:

"2 ay boyunca orada mahsur kaldık. Bu durum, denizcilik sektörü ile ilgili haberler yapan bir yayın grubu tarafından haberleştirilince duyuldu. Benim de stajyer personel olmam nedeni ile çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj için işe alan Medlog Denizcilik'e teşekkür ederim. Bunun yanı sıra Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e, benimle sürekli irtibatta olan Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ve Medlog Genel Müdürü Savaş Ercan ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim."

Patlamadan 4 gün önce ayrılmış

Selvi, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan 4 gün önce yola çıktıklarını belirterek, "Yeni işe başladığım gemi ile oradan ayrıldık. Kıbrıs açıklarındaydık, yolda duyduk patlamayı. İçerisinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Beni oradan çıkaran herkese teşekkür ederim. Stajıma devam edebiliyorum. Patlamanın olduğu noktaya bir buçuk ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Zaten benim içinde bulunduğum gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.