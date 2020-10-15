Spotify kapanıyor mu? Spotify kapandı mı? Spotify, Rtük'ün isteklerini yerine getirecek mi?

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluolan RTÜK, internet ortamında ihlal edilebilecek kurallara karşı incelemelerini sürdürüyor. Rtük, yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, 4 internet sitesine erişim engeli gelmemesi adına 72 saatlik süre tanıdı. Spotify kapatılacak mı? Spotify'a erişim engeli gelebilir! RTÜK'ten 4 siteye erişim engeli uyarısı geldi.

RTÜK AÇIKLAMASI

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, 4 internet sitesinin erişim engeli ile karşılaşmasının söz konusu olabileceği ifade edildi.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesine işaret edilerek, söz konusu internet sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği hatırlatıldı.

ERİŞİM ENGELİ GELEBİLECEK SİTELER NELER?

RTÜK, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını tespit etti.

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Yayın lisansı olmadığı ifade edilen Spotify için 72 saatlik bir süre tanındı.

Duyuruda yer alan bilgilere göre, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.

SPOTIFY OFİS AÇACAK MI?

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.