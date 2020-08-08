Spor spikeri Melih Şendil, cinsiyetçi yorumları nedeniyle tepki topladı

Ünlü spor spikeri Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmanın ardından yaptığı yorumlarla eleştirilere maruz kaldı.

Real Madrid'in pembe formasını eleştirdiği konuşmasında "Kadınlar futbolda olmamalı" ifadesini kullanıp "Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" diyen deneyimli isim, cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle Twitter'da gündem konusu oldu. Şendil'e sosyal medyadan yoğun bir tepki geldi.

Melih Şendil

"BASKETBOL DA ERKEK OYUNU"

Şendil, futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savundu ve "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" dedi.

"ALIŞIĞIZ"

Yayıncı kuruluşta çalışan spiker, tepki toplayan yorumları hakkında "Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil, alışığız" diyerek gelebilecek eleştirilere yanıt verdi.

Melih Şendil için atılan bazı tweetler şu şekilde:

"Melih Şendil, kadınların futbolda yeri yok diyor, duramıyor basketbol da erkek oyunu diyor. Kendisi kadınlara voleybolu yakıştırıyormuş. Ve tüm bunlar Real Madrid'in pembe formasından hareketle konuşuluyor."

"Renklerin ve sporun cinsiyeti yoktur yazmak bile beni beş sene geriye götürdü. Melih Şendil'in kafası kaç sene geri siz hesaplayın."

"O cahil, iğreti yorumlarınızı ve zihinlerinizi çekin artık üzerimizden. Biz kadınlar istediğimiz sporu, mesleği kendimizin süzgecinde yakıştırdığımıza göre yaparız."

"Çevremde o kadar çok kadın var ki futbol oynayan ve futboldan anlayan. TV'de görev alsa futbol yorumunu saatlerce dinleyeceğin kişiler var. Boş reyting çabası. #Heforshe önemini anlıyoruz."