Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı

2001 yılından bu yana Digiturk (beIN Sports) bünyesinde çalışan Alper Yemeniciler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurumundan ayrıldığını açıkladı.

Yemeniciler, kişisel Twitter hesabından ayrılığı, "2001 yılından beri bünyesinde çalıştığım Digiturk ile yollarımızın ayrıldığını 19 yıl öncesine ait bir fotoğrafla bildirmek istedim. Yola çıktığım birçok çalışma arkadaşım ayrılmış olsa da yakın zamanda tanıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim" ifadeleriyle duyurdu.

ERCAN TANER DE AYRILMIŞTI

Spor spikeri Ercan Taner de futbol maçlarının başlayacak olması dolayısıyla ortaya çıkan risk nedeniyle beIN Sports'tan mayıs ayı başında ayrılmıştı.