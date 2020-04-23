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SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti

Sermaye Piyasası Kurulu, Twitter'dan takipçilerine borsa için tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran 5 kişiye toplamda 2,6 milyon TL ceza kesti.

23.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:42

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya üzerinden yanıltıcı yatırım tavsiyesi veren 5 kişiyetoplamda 2,6 milyon TL ceza kesti.

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YANILTICI İŞLEM YAPTIRILAN HİSSELER

Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

24 SİTE İÇİN ADIM ATILDI

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.