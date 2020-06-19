SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığını belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

ERİŞİMİ ENGELLENEEN SİTELER

- https://sembolfx1.com

- http://www.hfx90.com

- https://www.gkmforex9.com

- https://eurofx15.com

- https://www.lordfxuk.co

- https://www.grandglobalmarkets2.com

- https://www.copalamedia.com

- https://borsaeksperleri.com

- https://likeprofit.life

https://marjfx97.com

- https://hititfx6.com

- https://fxtrd5.com

- https://lotascapital5.com

- https://www.stplondon4.com

- https://truvafx5.com

- https://www.yurtdisiforex4.co

- https://www.forexyorumlarim5.com

- https://www.troyfx10.com

- https://www.uzmanfx39.net

- https://www.trendfx39.com

- https://www.klasfx55.com

- https://www.balansfx26.com

- https://www.lidyafx14.com

- https://phaseforex17.com

- https://olive-markets.blogspot.com

- https://www.olivemarketshesapacilis.com

- https://hizlifx33.com

- https://forextr15.com

- https://ekolfx62.com

- https://asforex23.com

- https://21galafx.com

- http://forexnedir14.co

- http://forexhesapac30.co

- https://demoforeks26.com

- http://destekfx29.com

- https://zesforex12.com

- https://www.zesforextr2.com

- https://www.liberalfx19.com

KALDIRAÇ NEDİR?

Finans terminolojisinde daha küçük bir tutarla, daha fazla yatırım yapmayı sağlayan mekanizmaya kaldıraç veya leverage adı verilir. Finansal işlemlerde sıkça rastlanan kaldıraç uygulaması bir yatırımın getirisini maksimize etmek amacıyla öz kaynak yerine borçla finanse edilmesi anlamına gelir.